LECCO – È arrivato in bluceleste l’attaccante centrale che mister Foschi cercava. Il Lecco ha acquisto Cristian Bunino in prestito dalla Pro Vercelli fino al 30 giugno 2024.

Bunino è un attaccante centrale di piede destro nato il 27 agosto 1996. Muove i primi passi della sua carriera nelle giovanili della Pro Vercelli e della Juventus. Le prime esperienze nei professionisti sono in serie cadetta con le maglie di Pro Vercelli e Livorno. Nel corso della sua carriera ha rappresentato diversi club tra cui la Juventus Next Gen, Siena, Fermana e Alessandria, fra le altre, collezionando in tutte le competizioni più di 240 presenze con 40 gol e 14 assist.