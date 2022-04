LECCO – Benzema, Lewandoski, Mbappé, Immobile, Ganz… Simone Ganz? Già, in molti si potranno chiedere cosa ci fa il nome del nove della Calcio Lecco insieme a quello dei bomber più riconosciuti del mondo, eppure qualcosa in comune c’è: tutti loro amano segnare e, nel 2022, il feeling con la porta è più alto che mai.

In mezzo a tutti gli attaccanti dei campionati pro europei, anche l’uomo di punta bluceleste ha trovato la sua dimensione ideale e, ad oggi, è decimo nella classifica dei marcatori più prolifici dell’anno solare, come spiega l’analisi di Sky Sport.

I suoi 12 gol in 15 partite lo lanciano infatti in mezzo ai nomi degli attaccanti più forti del pianeta, alle spalle di alcuni nomi illustri e davanti ad altri, forse anche più famosi, come Cristiano Ronaldo e Messi, giusto per citarne un paio.

Insomma, nessun paragone, per carità, ma quel che è certo è che la squadra lariana sembra aver finalmente trovato la costanza di rendimento del miglior acquisto estivo, che, dopo qualche mese di assestamento, pare aver iniziato ad apprezzare la canzoncina dedicata al padre: “El segna semper lü“.

Gabriele Gritti