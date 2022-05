LECCO – Battendo l’Oratorio di Cassago con una cinquina, il G.S. Aurora San Francesco calcio, squadra militante in Terza Categoria, conquista la promozione in Seconda con un turno di anticipo grazie ai quattro punti di vantaggio sulla seconda, l’OSGB Merate. Soddisfazione nella società dei Frati di Viale Turati che sta vivendo un finale di stagione ricca di buoni risultati con la vittoria di campionato degli Esordienti 2009 e il prestigioso Memorial Mario e Vittorio Piazza.

L’allenatore della squadra è Rusconi Pasquale con assistete Alberto Carrera. Il dirigente accompagnatore Gino Barbieri è anche il responsabile della sezione calcio. La rosa dei calciatori è formata da 27 giovani, il capitano è Luca Volpi, veterano,all’Aurora da quando aveva 5 anni.

L’allenatore Rusconi: “All’inizio di campionato non eravamo considerati da nessuno come capaci del salto di categoria. Quando abbiamo vinto ci abbiamo riso su, confermando che il calcio è proprio imprevedibile. Il non essere considerati ci è stato da sprone a fare bene e a continuare meglio”.

“Abbiamo vinto il girone di andata , – prosegue il mister – poi c’è stata la pausa di due mesi, alla ripresa abbiamo vinto il girone di ritorno come squadra con il maggior numero di gol fatti e subiti di meno. Nel bilancio solo tre sconfitte, ben 18 vittorie e due pareggi. Settantadue gol segnati e 29 subiti con una media di tre reti a gara per una squadra che ha un età media di 25 anni. Tanti giovani guidati da quattro uomini di esperienza, in tre anni si sono amalgamati benissimo crescendo come squadra dal punto di vista tecnico. I ragazzi si sono impegnati molto, hanno seguito gli allenamenti arrivando a giocare un bel calcio. Le sconfitte le abbiamo subite a causa di numerosi infortuni e malattie che hanno condizionato le nostre prestazioni. L’ambiate che abbiamo creato è stato determinate: ci abbiamo creduto ed è andato tutto bene “.

Per il futuro l’allenatore: “Con questi giovani possiamo tranquillamente fare un buon campionato di Seconda Categoria trovando qualche nuovo calciatore per completare la rosa”.