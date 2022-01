LECCO – Domenica 30 gennaio alle 14:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco si terrà la gara Inter–Juventus valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile.

I biglietti si potranno acquistare in segreteria allo stadio in via don Giovanni Pozzi 6 a partire da martedì 25 gennaio dalle 15 alle 18 e poi da mercoledì a venerdì dalle 10:30 alle 12 e dalle 15 alle 18; online sul circuito etes.it. Sabato la segreteria rimarrà chiusa. Nel giorno gara sarà possibile acquistare il ticket presso le biglietterie dello stadio.

Prezzi dei biglietti compreso diritto di prevendita:

Tribuna Centrale Destra 15 euro ridotto – 20 euro intero

Tribuna Laterale 10 euro ridotto – 15 euro intero

Distinti: settore tifosi inter 5 euro

Curva Sud: settore tifosi ospiti 5 euro

Le categorie che rientrano nei ridotti sono over 65, donne e ragazzi da 12 a 18 anni.

A seguito del Decreto Legge del 07 gennaio 2022, la capienza dello stadio è limitata al 50% del totale e per poter accedere allo stadio è obbligatorio indossare una mascherina FFP2 (o FFP3) ed esibire il Green Pass Rafforzato.