LECCO – Michele Emmausso è un nuovo giocatore del Calcio Lecco 1912: di scuola Genoa, arriva sul Lario dal Catania con cui ha firmato in estate scendendo in campo in otto occasioni.

Nato a Napoli il 4 agosto 1997, Emmausso è un esterno offensivo di piede destro che può giocare indifferentemente su entrambe le fasce. Michele inizia la sua carriera tra le fila della Boys Caivanese in Eccellenza, per poi passare nel settore giovanile del Genoa. A gennaio 2017 va in prestito al Taranto in Serie C, poi al Siena, alla Reggina e infine al Cuneo, sempre nella terza divisione nazionale.

Nella stagione 2019/20 ecco arrivare la consacrazione di Emmausso con la maglia della Vibonese, con la quale colleziona 25 presenze, 9 reti e 2 assist in tutte le competizioni. Nella scorsa estate firma per il Catania, che lo ha schierato in campo 8 volte.