LECCO – Euforia in città dopo l’ennesima impresa dei blucelesti di Luciano Foschi, capaci giovedì sera di andare a vincere in quel di Cesena (dopo analogo blitz nei quarti a Pordenone), davanti a quasi 15mila spettatori, aggiudicandosi ai rigori la semifinale per la conquista dell’ultimo posto valido per la Serie B edizione 2023/24.

Una “scorreria” epica, che fa raggiungere al club di via Don Pozzi un nuovo traguardo, inaspettato a inizio stagione.

Adesso all’orizzonte c’è il Foggia guidato da un tecnico del calibro di Delio Rossi. La gara d’andata delle finali è in calendario martedì 13 giugno sera allo stadio Zaccheria, la sfida decisiva sarà invece in casa del Lecco, domenica 18 giugno alle 17:30 al Rigamonti-Ceppi.

Come nel turno precedente, in caso di parità complessiva il ritorno prevede tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Attesa per la gara del 18 una massiccia presenza di supporter pugliesi – tradizionalmente vicini alla squadra rossonera che ha gloriosi trascorsi in Serie A e ha plasmato nel tempo giocatori fortissimi come Signori, Di Biagio, Baiano, Insigne, allenati da gente che porta il nome di Zeman, Stroppa, De Zerbi…

Ma le sfide difficili e affascinanti sembrano ormai essere il pane quotidiano della truppa bluceleste, particolarmente stimolata quando le imprese da compiere appaiono pressoché impossibili.

“Non succede, ma se succede…”

