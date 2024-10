CALCIO: FOSCHI SGAMBETTA IL LECCO. PASSA IL RENATE 2-0

LECCO – È il giorno del grande ritorno di Luciano Foschi al Rigamonti Ceppi, dove la Calcio Lecco ospita il Renate, ora allenato proprio dal mister della storica promozione in Serie B. Oltre 2800 gli spettatori a seguire l’anticipo dell’ottava giornata di Lega Pro.

Passano otto minuti e gli ospiti sono già in vantaggio: tiro di Vassallo e deviazione di Galli che beffa Furlan. Ma il Lecco reagisce bene, creando diverse occasioni non capitalizzate da Sipos e Ilari. Al 40’ la migliore chance per pareggiare è sui piedi di Galeandro, che spreca l’uno contro uno con Nobile. È sempre lui che, poco dopo, sfiora il palo con un bel colpo di testa.

Renate arrembante nei primi minuti della ripresa, ma Furlan è attento su Egharevba. Al 56’ occasione colossale per Sipos, il quale sbaglia clamorosamente da pochi passi dalla linea di porta. 180 secondi dopo è il palo a fermare il tiro di Ilari. Gol sbagliato, gol subito: nel migliore momento del Lecco, Mazzaroppi, entrato da poco, pesca il diagonale che vale il 2-0. Il raddoppio spegne i blucelesti, che calano e non riescono ad affondare il colpo giusto per riaprire la partita. Va dunque agli ospiti il derby lombardo, per la gioia di Foschi che fa uno scherzetto ai suoi ex tifosi.

CALCIO LECCO – RENATE 0-2

Primo tempo 0-1

Marcatori: Vassallo (R), Mazzaroppi (R)

LECCO (4-3-1-2) Furlan; Stanga (dal 58′ Louakima), Celjak, Battistini, Kritta; Frigerio (dal 46′ Rocco) , Galli (dal 77′ Gunduz), Ionita (dal 73′ Tordini); Ilari; Galeandro, Sipos (dal 58′ Zuberek). All.: Baldini.

RENATE (4-3-1-2) Nobile; Anghileri, Spedalieri, Auriletto, Riviera; Del Carro, Vassallo (dal 90′ Ciarmoli), Siega (dall’83’ Pellizzari); Di Nolfo (dal 46′ Ghezzi), Egharevba (dal 58′ Bocalon), Plescia (dal 58′ Mazzaroppi). All.: Foschi