LECCO – La Calcio Lecco riparte da mister Gaetano D’Agostino e da Domenico Fracchiolla, il quale sostituirà come direttore sportivo Francesco Filucchi.

L’allenatore di Palermo, classe 1982, è entrato nella famiglia bluceleste il 4 ottobre scorso e la sua avventura in terra lecchese è destinata a continuare. Dopo un primo periodo di assestamento, il lavoro congiunto di mister, staff tecnico e giocatori ha portato al mantenimento della Serie C in un cammino interrotto solo dall’emergenza per Covid-19.

Nel mondo del calcio il nome di D’Agostino è una certezza, lui che ha speso una vita per questo sport, prima da giocatore professionista e ora da allenatore. Nella sua carriera si è tolto molte soddisfazioni come la vittoria di uno Scudetto e l’aver vestito la maglia azzurra della Nazionale. Ora è pronto a continuare il suo percorso a Lecco.

Una promozione in via don Pozzi è invece quella di Domenico Fracchiolla, barese di Conversano classe 1984 e già in coppia con D’Agostino nel 2017-2018 alla Virtus Francavilla dove, nei rispettivi ruoli di ds e allenatore, raggiunsero i playoff.

Fracchiolla ha in curriculum esperienze all’Udiense in qualità di responsabile dell’area scouting del sud e al Bari come responsabile del settore giovanile, oltre a una parentesi lavorativa in Romania. Arrivato sul Lario lo scorso gennaio come consulente di mercato, il pugliese torna al ruolo di ds raccogliendo il testimone di Francesco Filucchi.