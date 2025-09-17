CALCIO GIOVANILE: AL VIA IL 5° MEMORIAL STEFANO MAZZITELLI

LECCO – È iniziato nel segno dell’entusiasmo e del bel gioco il 5° Memorial Stefano Mazzitelli, tradizionale appuntamento di calcio giovanile organizzato dalla Polisportiva Rovinata che ogni anno celebra lo sport e la memoria di una figura importante per la comunità calcistica locale. Il torneo si è aperto sabato 13 settembre con il quadrangolare dedicato alla categoria Pulcini 2016, secondo la classica formula “all’italiana” con finali per primo/secondo e terzo/quarto posto.

Le partite del girone si sono rivelate combattute e ricche di emozioni, con tanti bei gol e tanto impegno in campo. A spuntarla nella corsa alla finalissima sono state le due formazioni della Rovinata, che hanno conquistato l’accesso ai gradini più alti del podio.

Alle loro spalle si sono ben comportate anche Pol. 2001 e Valmadrera, che si sono sfidate nella finale per il terzo posto. Il match si è deciso ai calci di rigore, dove la spunta la Pol 2001. Nella finalissima, invece, la Rovinata Rossa ha avuto la meglio, aggiudicandosi il torneo davanti ai compagni della Rovinata Bianca.

DOMENICA DI RIGORI CON GLI ESORDIENTI MISTI 2013/2014

Il giorno successivo è stato il turno degli Esordienti Misti 2013/2014, protagonisti di un’altra giornata intensa e ricca di equilibrio. Nel girone di qualificazione si è distinta una Pol. 2001 in grande forma, capace di chiudere a punteggio pieno e di guadagnarsi con merito l’accesso alla finalissima. Più incerto il destino delle altre squadre: Rovinata Rossa, Rovinata Bianca e Lecco Alta hanno tutte chiuso con 3 punti, ma lo scontro diretto ha premiato ancora una volta la Rovinata Rossa, che ha staccato l’ultimo biglietto per la finale.

Entrambe le finali si sono decise ai calci di rigore, a conferma dell’equilibrio visto in campo. Nella “finalina” per il terzo posto, è la Lecco Alta a salire sul gradino più basso del podio, grazie anche alla prontezza del proprio portiere e a due legni colpiti dai padroni di casa. Nella finale per il titolo, invece, la Rovinata Rossa si è dimostrata ancora poco precisa dal dischetto, lasciando la coppa alla solida e concreta Pol. 2001, che ha così bissato il successo del giorno precedente.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il 5° Memorial Mazzitelli prosegue la prossima settimana con altre due giornate dedicate alle giovani promesse: in campo scenderanno i Pulcini 2015 e nuovamente gli Esordienti 2013 per un’altra dose di sport, sorrisi e passione.

RedSpo