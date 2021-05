LECCO – Il settore giovanile O. Zanetti è ripartito questa settimana “in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid” per allenamenti aperti che proseguiranno fino al 6 giugno. A seconda dell’annata – dal 2016 al 2004 – e orario, gli allenamenti si terranno al campo di Castello o al Bione. Per i nuovi che avessero voglia di cimentarsi con il gioco del calcio l’assicurazione la offre la società O. Zanetti.

L’associazione è inoltre alla ricerca di nuovi collaboratori e per ogni informazione potete contattare Gabriele De Meo 3348759906.



Tempo di ripartenze anche per la ginnastica ritmica. Le giovanissime atlete della sezione di ginnastica ritmica della Polisportiva Zanetti si stanno preparando per il finale di stagione.

Se le ragazze dell’agonistica stanno facendo le gare Csen – le prossime saranno sabato e domenica – le novità arrivano dai corsi per i più piccoli. “Abbiamo due corsi che per tutto l’anno abbiamo svolto in streaming, a causa della pandemia, quello di ritmica per le bambine fino agli otto anni e quello di ginnastica per i più piccoli – dichiara l’allenatrice Mara Miggiano – a partire da giovedì 6 maggio questi corsi torneranno in presenza sul campo di calcio dell’oratorio di Castello. Sarà l’occasione anche per far provare nuovi bambini, in modo da dar loro uno sfogo dopo tanti mesi chiusi in casa”

Il lavoro impostato da Mara è piuttosto mirato. “I nostri gruppi di ginnastica ritmica sono composti da massimo una dozzina di ginnaste e due istruttrici, così possiamo lavorare in maniera molto analitica. Dividiamo le ragazze per abilità, cercando di farle crescere progressivamente, ognuna secondo le proprie capacità. Al momento abbiamo un centinaio di tesserate, quello che ci manca sono istruttrici che vogliono aiutarmi nella crescita della società. Stiamo cercando ragazze con un passato nella ritmica, anche da formare, e istruttrici di danza che possano aiutare lo sviluppo delle nostre atlete agonistiche”.