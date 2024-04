CALCIO GIOVANILE: LA LECCO ALTA VINCE TUTTE LE ULTIME GARE

LECCO – Ottima gara per gli Esordienti misti 2011-2012 della Lecco Alta che vincono per 3 tempi a 0 contro il Foppenico. Nel primo tempo i biancoverdeblu costringono l’avversario nella propria metà campo esprimendo buon gioco nel fraseggio e un pressing costante portando il risultato sul 3-0. Secondo parziale più equilibrato: il Foppenico prende in parte le misure, ma non basta, i lecchesi concludono sul 5-3. Nel terzo tempo la squadra di mister Gattinoni esprime il suo miglior gioco concretizzando il tutto con 5 reti senza subirne.

Ultima di campionato anche per i Primi Calci 2015 contro la Pol. Valmadrera. La partita, molto equilibrata nel primo tempo concluso in parità, va a favore della Lecco Alta che vince i due tempi successivi suggellando così una bellissima stagione sportiva.

I Pulcini 2013 si congedano dal campionato con la vittoria senza sbavature contro la Pol.Rovinata per 3 tempi a 2 con i seguenti risultati nei singoli tempi: 0-2; 0-2; 1-0; 3-3. La vittoria ancor più corale per la scelta di convocare tutti i giocatori disponibili permettendo così una partecipazione comune alla vittoria stessa.

Nel primo tempo è la Rovinata che si fa più pericolosa, ma il portiere della Lecco Alta sventa con bravura. Via via cresce la Lecco Alta va vantaggio con una azione convulsa sotto porta conseguente a un corner e poco dopo raddoppia con Samuele. Il secondo tempo e sulla stessa lunghezza d onda del primo e dopo quasi 10′ di gioco disputati alla pari la Lecco Alta segna da fuori area con un tiro perentorio di Achille; di lì a poco Isaac raddoppia su veloce contropiede. Nel terzo tempo la Lecco Alta rallenta il ritmo consentendo ai padroni di casa di vincere di misura la terza frazione. Il quarto tempo si sviluppa con un susseguirsi di reti per entrambe le compagini. La Lecco Alta con i gol di Cesare, Marco e Samuele sembra aver chiuso i giochi, ma la Rovinata trova l’orgoglio di rimontare il doppio svantaggio e chiude il tempo in parità 3-3.

Sugli spalti i sostenitori della Lecco Alta – oggi particolarmente numerosi – hanno incitato i propri ragazzi nell’ultima partita ufficiale a 7. I ragazzini dall’anno prossimo si giocheranno a passando negli Esordienti.