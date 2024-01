CALCIO: GOL E SPETTACOLO A CATANZARO, MA IL LECCO CADE 5-3

CATANZARO – Si apre a Catanzaro il 2024 della Calcio Lecco, che punta ad aprire l’anno nuovo così come ha chiuso quello vecchio: con tre punti in cascina. Nessun nuovo acquisto tra i titolari blucelesti, come anticipato in conferenza da Bonazzoli, il quale in attacco fa affidamento ai fedelissimi Di Stefano, Buso e Novakovich. Dall’altra parte tutto il brio del Catanzaro, tra le rivelazioni dell’anno, con Iemmello e Biasci fiori all’occhiello nel reparto offensivo.

Ad aprire le danze ci pensano i calabresi, i quali al 18′ vanno in vantaggio con Verna, che colpisce con piattone al volo sugli sviluppi di un corner. Il Lecco non si perde d’animo, ma, al contrario, aumenta i giri del motore. È così che al 25′ Di Stefano chiude il triangolo con Lepore per pareggiare i conti infilando Fulignati nell’angolino basso. Passano quattro giri d’orologio e i blucelesti ribaltano la gara: Lemmens stacca di testa, la palla bacia il palo prima di finire in rete per il gol del 2-1. Il Catanzaro subisce il colpo e i lecchesi provano a scappare, ma il tabellino non cambia e si va al riposo con i lariani in vantaggio.

Nella ripresa è tutta un’altra sfida. Avvio da urlo dei padroni di casa, che nel giro di cinque minuti tornano avanti. Prima Sounas si gira in area e batte Melgrati, poi Iemmello appoggia in rete il traversone di Vandeputte riportando i calabresi in vantaggio. Ma il match è più vivo che mai e i manzoniani non mollano la presa: è il 55′ quando Novakovich, di testa, colpisce indisturbato la palla del 3-3; terza rete in due gare per l’americano ex Venezia.

Al 63′ contropiede fulminante del Lecco, con Giudici che insacca dopo il cross di Novak: ma non c’è tempo di esultare, Maresca, con netto ritardo, annulla per un fallo dell’attaccante. Sul cambio di fronte, Iemmello scappa e crossa per Sounas, che di testa, da due passi, firma il 4-3.

Non mollano i blucelesti, che hanno sulle teste di Marrone e Ionita le palle buone per il pari. Ma, nel finale, è ancora il Catanzaro a chiudere la partita: Biasci approfitta della conclusione nell’area lecchese per battere Melgrati in scivolata. Un pirotecnico 5-3 il tabellino finale, con qualche rammarico, sponda bluceleste, per la gestione dei primi minuti del secondo parziale.

CATANZARO-LECCO 5-3

Primo tempo 1-2

Marcatori: Verna (C), Di Stefano (L), Lemmens (L), Sounas (C), Iemmello (C), Novakovich (L), Sounas (C), Biasci (C)

LECCO (4-3-3) Melgrati; Lemmens (dal 34′ s.t. Salcedo), Bianconi, Marrone, Lepore (dal 48′ s.t. Guglielmotti); Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano (dal 1′ s.t. Giudici), Novakovich, Buso. All.: Bonazzoli

CATANZARO (4-4-2) Fulignati; Katseris (dal 15′ s.t. Situm), Scognamillo, Brighenti, Krajnc (dal 30′ s.t Krastev); Sounas, Verna, Pontisso (dal 15′ s.t. Pompetti), Vandeputte (dal 41′ s.t. Stoppa); Iemmello (dal 30′ s.t. Ambrosino), Biasci. All.: Vivarini

ARBITRO: Maresca di Napoli