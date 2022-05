LECCO – Grande prova di carattere degli Esordienti 2009 dell’Aurora San Francesco che battono i pari età della Calcio Lecco e vincono il Girone B lecchese. Nell’ultima partita del campionato primaverile con una grande prova di carattere sul campo si casa, i tredicenni allenati da Carlo Roveda, Claudio Pensotti, Massimo Vanossi e Paolo Piveri, hanno battuto la Calcio Lecco per 3-2. Nel primo tempo 1-0, secondo tempo 0-0, terzo tempo 0-0.

“I biancorossi sono stati fantastici per tutto il girone primaverile chiudendo un campionato primi in classifica a pari merito con il Lecco a 22 punti, ma vincendo lo scontro diretto e quindi il Girone B e il campionato – ha commentato mister Roveda -. Grazie a tutti i ragazzi per le emozioni che ci hanno regalato. In particolare Diego per il gol decisivo che ci ha consentito di aggiudicarci la gara”.

Raggiante Davide Bonanno il responsabile dell’ attività di base della società dei frati: “Risultato fantastico raggiunto da un gruppo che ha iniziato dalla scuola calcio. La squadra è stata allenata da Fulvio Conca e poi dall’attuale Carlo Roveda che ha guidato i ragazzi per tre anni facendo loro fare un percorso di crescita prima con un campionato a 7 con l’attuale a 9. La rosa si è completata con altri ragazzi che si sono integrati benissimo. La forza di questo gruppo è proprio l’essere uniti oltre alla forte volontà d’imparare a giocare al calcio. Va ricordato che i migliori del gruppo sono andati a giocare a Olginate ma nonostante questo i ragazzi hanno proseguito con caparbietà reagendo bene alle difficoltà. Questo risultato è il coronamento di tanto impegno agli allenamenti anche durante la pandemia dimostrando attaccamento alla società e credendo nella forza del gruppo”.