LECCO – Il Lecco torna a giocare dopo un mese di stop: i ragazzi stanno bene, la testa è libera e la voglia di respirare l’adranalina del campo è tanta. L’appuntamento è per mercoledì 19 gennaio, alle 18 al Rigamonti-Ceppi.

Mister De Paola è ottimista e contro la Pro Vercelli non vuol darsi per vinto in partenza, forte dei sette punti conquistati nelle quattro gare da quando si è seduto sulla panchina bluceleste. Dalla sua anche l’avere a disposizione tutta la rosa e l’imbarazzo della scelta per il suo 4-4-2 che in queste settimane i giocatori hanno interiorizzato.

Col calciomercato aperto un occhio va anche alla possibilità di rinforzarsi. De Paola non nasconde di volere una punta di struttura, alta e che sappia tenere palla, ma sa che il sogno potrà realizzarsi solo se prima la società riuscirà a mettere a segno qualche colpo in uscita.