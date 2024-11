CALCIO: I PALI SALVANO UN LECCO OPACO. CON L’ALBINOLEFFE È 0-0

ZANICA – Trasferta in terra bergamasca per la Calcio Lecco, ospite dell’Albinoleffe nella 17ª giornata di Serie C. Volpe conferma l’ossatura della sfida casalinga contro la capolista Padova, con Galli al centro della difesa a tre e la coppia offensiva Galeandro-Zubreck. Stesso modulo anche per la squadra di casa.

Bergamaschi più pimpanti in avvio, subito pericolosi con Zoma e Astrologo, ma Furlan è concentrato e fa buona guardia alla sua porta. Sempre lui al 15′ respinge il diagonale di Munari. Per il primo tiro dei blucelesti bisogna aspettare la mezz’ora, quando Frigerio dal limite non trova la porta di poco. I padroni di casa rispondono ancora con Astrologo, che va vicinissimo al gol colpendo il palo. 0-0 al duplice fischio.

La ripresa si apre con due cambi tra le fila del Lecco, con Sipos e Dore che prelevano Zubreck e Frigerio, ma il match stenta a entrare nel vivo. Al 62′ Parlati rimedia il secondo cartellino giallo e l’Albinoleffe si ritrova in 10 uomini. In superiorità numerica il Lecco prova ad accelerare: tiro di Lepore deviato in corner dalla parata di Marietta. Ma a rendersi più pericolosi sono comunque i bergamaschi, che prendono il secondo palo di giornata con la traiettoria velenosa di Mustacchio. A dieci minuti dal termine grande chance per Sipos, con Marietta miracoloso nell’evitare la rete lecchese. Il Lecco non sfrutta la superiorità numerica e il muro dei padroni di casa regge: reti inviolate al triplice fischio dell’arbitro, accompagnato da un sottofondo decisamente più nutrito di fischi da parte della tifoseria ospite.

ALBINOLEFFE – CALCIO LECCO 0-0

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Potop, Gusu; Munari, Astrologo (dal 36′ s.t. Agostinelli), Fossati, Parlati, Giannini (dal 27′ s.t. Zanini); Zoma, Mustacchio (dal 42′ s.t. Evangelisti). All.: Giovanni Lopez

LECCO (3-5-2): Furlan; Celjak, Galli, Stanga; Louakima (dal 23′ s.t. Mendoza), Frigerio (dal 1′ s.t. Dore), Ionita, Ilari (dal 31′ s.t. Tordini), Lepore; Galeandro (dal 23′ s.t. Rocco), Zuberek (dal 1′ s.t. Sipos). All.: Gennaro Volpe

ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia