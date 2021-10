LECCO – Il primavera bluceleste Paolo Nicola Perez convocato dalla Nazionale Under 23 delle Filippine.

Il giovane centrocampista, dallo scorso agosto in forza alla Primavera 3 della Calcio Lecco, è stato selezionato per partecipare alle qualificazioni per la Asian Cup 2022 che si giocheranno dal 21 al 31 ottobre a Singapore.

Le Filippine sono state inserite nel gruppo H, composto da Corea del Sud, Singapore e Timor-Leste.