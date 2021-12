PIACENZA – Sfida difficile che arriva dopo ben 4 battute d’arresto consecutive quella che il Lecco affronta allo stadio ‘Garilli’ di Piacenza.

De Paola manda in campo Pissardo, Celjak, Battistini, Merli Sala, Sparandeo, Giudici, Masini, Kraja, Zambataro, Iocolano e Petrovic, tenendo in panca Ganz, Mastroianni, Morosini e Tordini.

La cronaca: subito un ‘giallo’ a Giudici, poi un primo tempo molto bluceleste, con tante occasioni per il Lecco – non concretizzate.

Nella ripresa, al 16′ la svolta con la rete del difensore croato Vedran Celjak che sfrutta un passaggio smarcante in area da parte di Battistini in area. 1-0 per gli ospiti.

Ci prova il Piacenza nel finale, ma dopo tre minuti oltre il 90′ Lovison della sezione AIA di Padova fischia tre volte e il Lecco porta a casa una vittoria importantissima.

RedSpo

PIACENZA-LECCO 0-1

Primo tempo 0-0

MARCATORE Celjak (LC) 16′ st

ARBITRO signor Lovison di Padova