SALÒ (BS) – Risultato non entusiasmante, ma tornare in trasferta dopo la super sberla di Lignano – quando il Pordenone spazzò via il Lecco con 5 reti – non era facile per la squadra di Foschi.

Al Lino Turina di Salò i blucelesti affrontano i locali e portano a casa un punticino al termine di una battaglia terminata senza marcature davanti a 700 spettatori (“96 da Lecco” informa con precisione l’ufficio stampa di via don Pozzi).

Al 24′ del primo tempo una brutta notizia: il giallo preso da Battistini gli farà saltare il prossimo turno.

Il Lecco resiste alla pressione dei padroni di casa e cerca qualche ripartenza arrivando un paio di volte al tiro.

Alla fine dopo 5′ di recupero il cuore bluceleste riesce a portare in porto se non altro l’obiettivo di non perdere. Risultato “a occhiali”, come si diceva un tempo. Già qualcosa, oggi come oggi…

RedSpo

FERALPI SALÒ -LECCO 0-0

FERALPI SALÒ (4312) Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Bacchetti (40′ s.t. D’Orazio), Di Marco (40′ s.t. Tonetto); Icardi (18′ s.t. Zennaro), Libera Hergheligiu; Balestrero; Siligardi (36′ s.t. Di Molfetta); Pittarello (40′ s.t. Musatti), Guerra

A disposizione Ferretti, Venturelli, Benedetti, Legati, Armati, Pietrelli, Salines.

All. Vecchi

LECCO (352) Melgrati; Lepore, Battistini, Enrici; Zambataro, Girelli, Galli (1′ s.t. Maldonado), Ilari (39′ s.t. Mangni), Giudici; Pinzauti (44′ s.t. Lakti), Buso (30′ s.t. Zuccon)

A disposizione Stucchi, Maffi, Celjak, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Purro, Rossi.

All. Foschi



ARBITRO: sig. Gabriele Scatena di Avezzano