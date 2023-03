TRENTO – Allo stadio ‘Briamasco’ una sfida delicatissima tra la squadra più in forma del girone e un Lecco che a suon di vittorie si è avvicinato al sogno-promozione.

Il primo tempo però è da incubo bluceleste con Ballarini che la sblocca già dopo 10′, complice la goffaggine difensiva (collettiva) che non riuscendo a liberare la linea di porta vede Melgrati incassare l’1-0 in un modo decisamente assurdo.

Poco prima della mezzora di gioco il raddoppio ad opera di Attys – anche stavolta facilitato dal sonno della retroguardia lecchese. La squadra di Luciano Foschi sembra inspiegabilmente “non pervenuta”, almeno per tutta la prima frazione di gioco. Malgrado l’enorme importanza della posta in palio.

A inizio ripresa due cambi con Giudici che subentra a Lakti e Mangni a rimpiazzare Zambataro.

Ed è subito Mangni-time (purtroppo, in negativo). Doudou prima si ‘mangia’ due reti in una decina di minuti poi non riesce a sbattere il pallone in gol dopo una ribattuta su traversa e infine è protagonista, al 19′, dell’episodio chiave della partita quando si fa parare il rigore assegnato per fallo su Girelli, quindi tira fuori sulla respinta di Desplances – praticamente a porta vuota.

Il Lecco insomma poteva riaprirla, con una buona mezzora a disposizione per la potenziale rimonta, ma butta via una enorme occasione. Anche perché la seconda frazione di gioco vede i blucelesti in campo con tutt’altro atteggiamento rispetto al primo tempo. Peccato.

Quando l’arbitro fischia tre volte, dopo 5′ di recupero, resta una sensazione di amarezza per un match che forse avrebbe potuto riservare un risultato diverso – se solo il Lecco si fosse presentato sul terreno di gioco nei primi 45 minuti.

RedSpo

,

TRENTO-LECCO 2-0

Primo tempo 2-0

TRENTO (4312) Desplances; Vitturini, Ferri, Garcia, Fabbri; Di Cosmo, Suciu, Ballarini; Attys (23′ st Garofalo); (dal 5′ st Carletti), Petrovic (23′ st Terrani).

A disposizione Marchegiani, Trainotti, Pasquato, Ruffato, Galazzini, Simonti, Semprini, Sangalli.

All. Tedino.

LECCO (352) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Lepore (35′ st Scapuzzi), Girelli, Lakti (1′ st Giudici), Zuccon, Zambataro (1′ st Mangni); Bunino (16′ st Pinzauti), Tordini.

A disposizione Stucchi, Maffi, Maldini, Stanga, Cusumano, Bianconi, Ardizzone, Galli.

All. Foschi.



MARCATORI: Ballarini (TN) 10′ pt, Attys (TN) 27′ pt.

ARBITRO: sig. Gianluca Grasso di Ariano Irpino (AV)

SPETTATORI: 1.400, circa 160 giunti da Lecco.