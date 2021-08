LECCO – La Calcio Lecco 1912 ha ingaggiato dal Benevento Luca Sparandeo che diventa un nuovo giocatore bluceleste a titolo definitivo.

Sparandeo è un difensore esterno classe 1999, di piede sinistro. Il ragazzo è cresciuto calcisticamente nel Benevento, ma è passato anche dalla Viterbese e dalla Virtus Francavilla, collezionando in totale più di 50 presenze in Serie C. Ha esordito anche in Serie B e Serie A.