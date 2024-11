CALCIO, IL LECCO CADE NEL FINALE. VINCE IL VICENZA 1-0

VICENZA – Trasferta insidiosissima per il Lecco di Volpe, impegnato nel posticipo di Serie C a Vicenza contro la seconda della classe nel girone A. Il tecnico bluceleste ripropone gli stessi undici in campo nella vittoria con l’Alcione, mentre i padroni di casa si schierano con il 3-4-2-1. Curiosità: il Vicenza non ha ancora perso alcuna sfida allo stadio Romeo Menti, mentre i lariani sono ancora a secco di vittorie esterne. 8.796 i tifosi sugli spalti, dei quali 261 a supportare la squadra bluceleste.

Match frizzante fin dai primi minuti, con il tentativo di testa impreciso di Sipos. Il Vicenza risponde con Rauti, il cui tiro sfiora lo specchio della porta difesa da Furlan. Al 24′ bell’azione del Lecco, che si presenta pericolosamente in area vicentina, ma Galli calcia a lato dopo un batti e ribatti. Partita divertente, con le squadre in campo che alternano fasi di gestione a lampi improvvisi. Al 31′ Rauti scippa un pallone pericoloso a Lepore e calcia forte, trovando la pronta respinta del portiere bluceleste. Tre minuti più tardi spizzata di Sipos dopo una punizione di Lepore e palla che finisce tra le braccia di Confente. Al 44′ guizzo di Costa, che cerca la botta col mancino mancando il bersaglio. Duplice fischio e reti inviolate.

Stessi 22 in campo nel secondo parziale, con i biancorossi più pimpanti e il Lecco rintanato nella sua metà campo. Al 51′ duplice occasione vicentina: prima Della Latta salta più in alto di tutti e impegna Furlan con un potente colpo di testa, poi Sandon, sul proseguo dell’azione, non inquadra la porta con un’altra zuccata.

La sfida si incattivisce e fioccano cartellini da una parte e dall’altra. Al 65′ Della Morte calcia dal limite, Galli devia il pallone spiazzando Furlan, il quale non può fare altro che osservare la palla che, lentamente, sfiora il palo. Sul corner successivo Frigerio trattiene un avversario in area e l’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore per il Vicenza. Dal dischetto va Zamparo, che sceglie la potenza ma spara il pallone in curva.

I ritmi calano vistosamente e i lariani faticano a tenere su la palla. All’82’ il tabellino cambia: Carraro dal limite dell’area pesca il jolly e infila il pallone all’angolino basso alla destra di Furlan, regalando l’1-0 ai suoi. Cinque giri d’orologio extra non bastano per la rimonta al Lecco, che torna da Vicenza senza punti in cascina.

VICENZA – CALCIO LECCO 1-0

Primo tempo 0-0

Marcatori: Carraro (VI)

VICENZA (3-4-2-1) Confente; Laezza (dal 77′ Greco), Leverbe, Sandon; Zonta, Carraro, Della Latta, Costa; Della Morte (dall’86’ Talarico), Rauti (dall’86’ Rolfini); Zamparo (dal 71′ Morra). All.: Vecchi

LECCO (4-3-3) Furlan; Lepore, Celjak, Battistini, Kritta (dall’86’ Mendoza); Frigerio (dal 90′ Rocco), Galli (dal 71′ Ilari), Ionita; Galeandro, Sipos (dal 71′ Zubrek), Tordini (dal 71′ Beghetto). All.: Volpe.