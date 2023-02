LECCO – Al Rigamonti-Ceppi la Calcio Lecco ospita il Novara per continuare a sognare un piazzamento che, visto l’equilibrio nel girone A di Serie C, non sembra più così impossibile. Dal canto loro, i piemontesi navigano nelle parti centrali della classifica a quota 37 punti. 1382 i tifosi sugli spalti, di cui 94 in curva sud.

L’inizio di gara è da sogno per i blucelesti, che dopo soli 10 minuti sono già in vantaggio di due reti. La prima marcatura è quella di Ilari, che al 4° ribadisce in rete un cross perfetto di Buso, mentre quattro minuti dopo è lo stesso attaccante a raddoppiare con un bel tiro di destro. Novara frastornato e Lecco che sfiora addirittura il tris al 15° con un altro colpo di testa di Ilari, a lato di un soffio. Al 19° Buso incanta tutti e si ritrova davanti al portiere avversario, che questa volta è attento e bravo ad evitare la classica imbarcata. Per la prima conclusione dei piemontesi bisogna attendere il 23°, quando Calcagni scalda i guantoni di Melgrati. Sette minuti più tardi ci prova anche Vuthaj, ma il suo tiro termina sul fondo. Il Novara alza il ritmo e al 38° ci vuole ancora un grande Melgrati per evitare a Calcagni di accorciare le distanze. Il Lecco si rifà vedere al 45°, con Pinzauti stoppato da Desjardins. Finisce 2-0 la prima diverte frazione di gioco.

Le emozioni continuano anche nei primi minuti della ripresa, con il Novara che torna sotto al 54º: Urso trova la carambola giusta con il mancino, con il pallone che gonfia la rete alle spalle del portiere di casa. Il gol accende le speranze dei piemontesi, che al 65º devono però fare i conti con il rosso diretto estratto al portiere Desjardins a causa di una reazione esagerata dopo il fallo commesso ai suoi danni da Pinzauti. I lariani approfittano della superiorità numerica e al 78º Bunino, appena entrato, cala il tris finalizzando un contropiede perfetto e trovando il primo gol con la nuova maglia. Melgrati evita il 3-2 al 90º dopo una punizione di Marginean e mette in ghiaccio un altro risultato fondamentale per i sogni di gloria lecchesi.

CALCIO LECCO 1912 – NOVARA 3-1 (Primo tempo 2-0)

Marcatori: Ilari (L), Buso (L), Urso (N), Bunino (L)

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak (dal 80º Bianconi), Battistini, Enrici; Giudici, Zuccon (dal 80ºLakti), Ilari, Girelli, Zambataro (dal 60º Lepore); Buso (dal 80º Tordini), Pinzauti (dal 73º Bunino). All.: Luciano Foschi.

NOVARA (3-5-2) Desjardins; Benalouane (dal 13º Galuppini), Bonaccorsi, Illanes; Ciancio, Calcagni (dal 66º Marginean), Ranieri, Rocca, Urso; Spalluto (dal 66º Pelagotti), Vuthaj. All.: Marco Marchionni.