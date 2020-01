LECCO – Nell’anticipo della 24ª giornata la Calcio Lecco è ospite del Monza allo Stadio Brianteo in quella che si annuncia una grande serata di festa sugli spalti e di sport sul campo. La capolista allenata da Christian Brocchi ha un vantaggio di 15 punti sulla seconda in classifica e sembra inarrestabile nella sua marcia.

Tuttavia, mister Gaetano D’Agostino in conferenza stampa non si dà già per vinto:”Mission Impossible? Perché? I ragazzi stanno bene, abbiamo la consapevolezza di affrontare una grande squadra, ma anche il Monza sa che dovrà affrontare una formazione non facile come il Lecco. Certo, dovremo stare attenti nel limare certi errori perché quando sbagli il Monza non perdona. Dovremo avere un pizzico di follia e aggredirli alti per cercare di non farli giocare e imporre la nostra identità. Chiusura del mercato? Non mi interessa perché ho una partita da preparare. I punti li stiamo facendo con questo gruppo e quindi se arriva qualcuno bene, altrimenti possiamo andare avanti con questa rosa. È stato un mercato equilibrato, dove non è arrivato un pezzo da novanta, ma forse questa squadra non ha bisogno di un colpo del genere, perché la forza sta nel gruppo”.

Sono 20 i convocati di mister Gaetano D’Agostino per l’anticipo delle 20.45 al Brianteo di Monza.