CALCIO, IL LECCO CHIUDE CON UNA SCONFITTA. 1-0 PER L’ATALANTA U-23

LECCO – Ultimo valzer dell’anno al Rigamonti-Ceppi, dove la Calcio Lecco chiude il suo campionato di Serie C contro l’Atalanta U-23. Mister Valente in settimana ha suonato la carica per finire la stagione al meglio, in modo da regalare un’ultima gioia ai fedelissimi tifosi che hanno seguito i lariani per tutta Italia nonostante le difficoltà. Gli stessi tifosi che hanno aperto il venerdì pomeriggio con tanti applausi per accompagnare il giro di campo di Checco Lepore, uno degli eroi della serie B bluceleste.

Dopo un minuto di silenzio per onorare Papa Francesco, ha il via il match, con il Lecco subito pericoloso con Anderson e Kristoffersen, i cui tentativi sono respinti da un attento Vismara. Per il primo affondo pericoloso bergamasco si attende la mezz’ora, quando il colpo di testa di Cassa si spegne a lato di poco. Al 39′ Atalanta vicina al vantaggio, solo il palo salva la porta difesa da Fall sul tiro di Vavassori. Dea pericolosa anche poco dopo con Obric, con Fall che non si fa sorpendere. Al duplice fischio è 0-0.

La ripresa si apre con il colpo di testa di Kristoffersen fuori dallo specchio. Al 70′ passa l’Atalanta con Vavassori, che sfrutta una difesa disattenta per trafiggere Dalmasso, subentrato all’infortunato Fall. Lonardo dalla distanza impegna il portiere lecchese al 78′. Poi i blucelesti alzano il baricentro alla ricerca del gol del pari, sfiorato con il colpo di testa di Zanellato, fuori di un soffio.

All’ultimo triplice fischio della stagione è vittoria per gli ospiti. Il Lecco chiude così con una sconfitta, fortunatamente indolore vista la salvezza ipotecata qualche settimana fa.

CALCIO LECCO – ATALANTA U23 0-1

Primo tempo 0-0

Marcatori: Vavassori (A)

LECCO (3-4-3): Fall (dal 17′ st Dalmasso); Stanga, Marrone, Polito; Grassini (dal 28′ st Anastasini), Zanellato, Anderson, Cavallini (dal 28′ st Di Bitonto); Mendoza (dal 1′ st Attys), Sipos, Kristoffersen (dal 18′ st Sene). All.: Valente

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Bergonzi, Obric, Ceresoli; Scheffer, Pounga, Bergonzi, Bernasconi (dal 35′ pt Navarro); Cassa (dal 22′ st Lonardo (dal 45 st Alessio)), Ghislandi; Vavassori (dal 45′ st Artesani). All.: Modesto

ARBITRO: Vailati di Crema