LECCO – Dopo i brillanti risultati inanellati da Foschi, il Lecco oggi ospita il Trento da favorita. “Anche se siamo primi in classifica – spiega il mister – non dobbiamo dimostrare nulla. Fa piacere, certo, ma i ragazzi non devono peccare di presunzione e devono mettere in campo semplicemente quello che si è messo in campo nelle ultime gare”.

Alle 14.30 ci si aspettano tanti tifosi al Rigamonti-Ceppi. Mancheranno in bluceleste Tordini e Berna per infortunio, fermo anche Longo per i postumi di un colpo al piede che non gli hanno permesso di allenarsi. Rientra invece Lepore.

Gli avversari, che hanno cambiato allenatore in corsa, hanno problemi nel reparto arretrato mentre sono temibili in attacco.