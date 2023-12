CALCIO/IL LECCO DURA UN TEMPO, POI CROLLA: DA 2-0 A 2-3 CON LA TERNANA

LECCO – Scontro diretto per la salvezza al “Rigamonti-Ceppi“, dove il Lecco ospita la Ternana, penultima in graduatoria con due punti in meno dei lariani. Sfida delicata anche in virtù dei risultati sugli altri campi, con le vittorie di Feralpisalò, Ascoli, Spezia e Sudtirol che hanno accorciato i bassifondi della classifica. 4137 i tifosi sugli spalti, di cui quasi 300 nel settore ospiti.

Lecco subito più pimpante, con Buso e Di Stefano subito nel vivo delle manovre blucelesti. Sono loro a creare i primi pericoli alla Ternana, ma le rispettive conclusioni non inquadrano la porta. Al 14′ ci prova Lepore da fuori, Iannarilli respinge in angolo. I lariani spingono forte e al 21′ trovano la via del gol: Di Stefano illumina e serve Ionita, che non può sbagliare la rete dell’1-0. Scoppia la gioia dei tifosi, forse anche troppa: fumogeni in campo e gioco interrotto per circa cinque minuti.

Il primo squillo ospite arriva al 30′, con Distefano che calcia trovando un attento Saracco. Risponde subito Buso, che semina il panico sulla sinistra e sfiora il palo con un bel diagonale. Crociata e Novakovich sono imprecisi sul più bello, ma al 38′ ecco il raddoppio del Lecco: cross di Crociata dalla destra, Buso anticipa tutti e col tacco fa esplodere il Rigamonti-Ceppi. Sul finire di tempo, Novakovich e Di Stefano sfiorano il tris lecchese.

La ripresa si apre con due uomini diversi per gli ospiti, chiamati a dare la scossa a una squadra che, nel primo tempo, è stata in completa balia dei padroni di casa. È ancora il Lecco però a rendersi pericoloso in avvio col sinistro da fuori di Crociata che termina alto. Al 51′ la Ternana torna in partita: guizzo di Raimondo che controlla, si gira e tira al volo accorciando le distanze. Gli umbri ci credono e alzano il ritmo: pericoloso Distefano, ma la difesa respinge. Per il Lecco ancora Buso il più acceso, tiro a lato.

La Ternana ci prova col diagonale di Casasola, ma il portiere bluceleste para. Luperini insacca di testa trovando la via del pareggio, ma si alza la bandierina: il Var conferma, è fuorigioco. Ma il pari è nell’aria e non stenta ad arrivare: Raimondo sfrutta l’assist di Distefano, bravo a rubare palla ad Agostinelli, e batte per la seconda volta la difesa lariana.

È un’altra partita rispetto al primo parziale, con il Lecco in confusione contro la Ternana galvanizzata dai due gol. Apoteosi umbra al 76′: Luperini si getta su una palla vagante e spara in porta la palla della rimonta. Il Var illude i lecchesi, ma niente da segnalare, il gol è buono. Il Lecco non c’è più: ancora Luperini, di testa, buca un colpevole Saracco, ma la tecnologia questa volta viene in sostegno dei lariani annullando la rete.

Finale rovente: all’89’ De Boer si prende il cartellino rosso per proteste, poi il Lecco spinge alla ricerca del pari. Buso sfiora il 3-3, con Iannarilli che smanaccia e chiude la porta. Finisce così, beffa incredibile dei lariani, che hanno gettato alle ortiche un match completamente in discesa dopo i primi 45 minuti.

LECCO – TERNANA 2-3 (Primo tempo: 2-0)

Marcatori: Ionita (L), Buso (L), Raimondo (T), Raimondo (T), Luperini (T)

LECCO (4-3-3) Saracco; Lepore, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano (dal 17′ s.t. Agostinelli; dal 39′ s.t. Eusepi), Novakovich, Buso. All. Bonazzoli.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Pyyhtiä (dal 1′ s.t. Favasuli), Labojko (dal 17′ s.t. De Boer), Corrado (dal 1′ s.t. Luperini); Falletti; Distefano (dal 45′ s.t. Marginean), Raimondo. All. Roberto Breda