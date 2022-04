LECCO – Annata da incorniciare per la prima squadra femminile della Calcio Lecco, che con il 5-0 casalingo rifilato alla Folgore Pavia può festeggiare la matematica promozione al campionato di Eccellenza con due giornate d’anticipo.

Troppo forte per tutti la compagine bluceleste allenata da Monica Iustoni, in grado di vincere ben 19 partite su 22 (due pareggi e una sconfitta), con la bellezza di 153 gol segnati e solo 12 subiti. Insomma, pressochè impossibile sconfiggere una squadra in grado di fare quasi 7 gol a partita, subendone in media meno di uno.

Nell’ultimo incontro, a segno Bruno, Magni, Bonini (doppietta) e Galbusera, tutte nel secondo tempo.

“La Società ringrazia e applaude tutte le calciatrici, lo staff e i dirigenti del settore femminile per lo storico successo” comunicano i dirigenti in festa.