LECCO – La Calcio Lecco 1912 ha raggiunto l’accordo con Ferdinando Mastroianni che diventa un nuovo attaccante bluceleste.

Mastroianni nasce a Maddaloni (CE) il 21 marzo 1992 e dopo aver completato il suo percorso di crescita nelle giovanili del Bari, esordisce tra i professionisti a Montichiari. Nella “vecchia” Serie C2 gioca anche con le maglie di Vibonese, Gavorrano e Bellaria Igea Marina.

Nell’estate 2013 va a giocare in Serie D prima nel Castellana Castelgoffredo e poi nella Clodiense. La sua stagione da incorniciare è quella che vive nel 2015/16 a Este, dove mette a referto 24 reti in 38 presenze.

La chiamata in Serie C per la successiva stagione non tarda ad arrivare e Mastroianni passa prima all’AlbinoLeffe, poi alla Pro Piacenza e infine alla Pro Patria, dove in due anni colleziona 62 presenze e 13 gol.