LECCO – Si torna oggi alle 15 al Rigamonti-Ceppi per la 21ª giornata di campionato tra Lecco e Livorno. I blucelesti sono alla ricerca della prima vittoria nel 2021, mentre i labronici vivono in una situazione economica delicata. Tutto questo però non deve trarre in inganno, perché domani sarà partita e le emozioni non mancheranno.

Mister D’Agostino: “Una partita importante per noi e dovremo cercare di fare una bella partita per portare a casa un risultato importante. Ci sono tante partite ravvicinate quindi si potrà pensare a qualche cambio anche perché ho quasi tutti i giocatori a disposizione. Abbiamo partite ogni tre giorni e dovremo essere lucidi e concentrati per recuperare energie mentali. Difficile fare programmi a lungo termine, dobbiamo abbiamo il Livorno e pensiamo al Livorno”.

“Il Livorno ha vinto l’ultima contro l’AlbinoLeffe, mister Dal Canto non ha una rosa lunga ma quelli che ha sono bravi. Chi è rimasto e chi è arrivato ci obbliga a fare una partita attenta e concentrata. Vedendo anche l’ultima partita è una squadra che è in grado di adattarsi all’avversario e al numero di giocatori che il mister ha a disposizione. Vanno i miei complimenti a Dal Canto perché non è facile adattare una rosa così corta. Magari oggi il Livorno chiude tre giocatori… al di là del modulo dovremo fare una partita dove dovremo sbagliare meno perché il Livorno ha giocatori che possono determinare”.

Sui giovani: “Bisogna vivere il giornaliero. Io schiero i giovani se li ritengo mentalmente pronti e non per bruciarli perché se un giocatore gioca giusto per giocare si rischia solo di far male ai giovani. Bisogna capire il carattere e lo svezzamento dei ragazzi. Se un under lo ritengo pronto con me gioca, specie a Lecco perché è una piazza molto importante ed esigente”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pissardo; Celjak, Malgrati, Capoferri; Nesta, Bolzoni, Lora, Nannini; Emmausso, Iocolano; Capogna.

