LECCO – Domani al Rigamonti-Ceppi (fischio d’inizio alle 14:30) arriva il Novara.

Per Luciano Foschi, un “passaggio nel campionato”, c’è la necessità di riscattare una prestazione negativa. “Abbiamo lavorato sulla testa dei ragazzi” dice il mister bluceleste.

“Se i nostri calciatori avessero la stessa grinta del patron del Lecco, saremmo tranquilli sia in casa che fuori – e questo era giusto dirglielo” aggiunge l’allenatore dopo aver sentito Di Nunno al telefono.



“Sappiamo di essere una squadra senza un calciatore in grado di risolvere la partita da solo – chiosa Foschi – possiamo venire a capo degli incontri solo giocando da squadra. In settimana abbiamo provato il 3-4-1-2, può essere una soluzione per il futuro se non già per la partita col Novara”.

Indisponibili Ardizzone, Eusepi e Galli.

