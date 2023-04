RENATE – Derby scottante nella quart’ultima giornata di campionato per la Calcio Lecco, ospite stasera sul difficile campo del Renate. Foschi si affida a Mangni dal primo minuto, in coppia d’attacco con Bunino nel 3-5-2. Tridente invece per i locali, con Marano, Malotti e Saporetti a guidare il reparto offensivo.

Partono col freno a mano tirato le due formazioni, che creano poco nei minuti iniziali. La prima occasione viene da un errore di Battistini, che tocca male e permette a Malotti di calciare, con la palla che sorvola la traversa. Lepore, schierano da centromediano metodista, prova a scuotere i blucelesti al 20°, ma il suo mancino da fuori area viene respinto in angolo. Fase centrale del tempo dove la partita si incattivisce, causa anche il giudizio “all’inglese” dell’arbitro. Al 34° Mangni si lancia in contropiede e tenta il tiro dopo uno scatto da centometrista, ma Furlanetto fa buona guardia. Malotti ci prova da punizione tre minuti più tardi: tiro “telefonato” e tempo che si chiude a reti bianche.

La ripresa si apre con il pimpante Buso al posto di uno spento Bunino e il 99 cerca subito di farsi notare muovendosi come lui sa fare per tutto il reparto offensivo. Al 50° il risultato si sblocca: Zambataro prova la conclusione da fuori area e inganna Furlanetto con un tiro non esattamente irresistibile. 0-1 e palla al centro. Lecco più grintoso nella ripresa, anche a grazie al neoentrato Buso che si smarca bene ma non riesce a battere il portiere di casa. Il Renate reagisce e al 65° sfiora il pari dagli sviluppi di un corner, con Melgrati super a ribattere il tentativo di Marano. Al 68° Zuccon sfiora il raddoppio su suggerimento di Zambataro. I padroni di casa non reagiscono, anzi è il Lecco a spingere: Ilari coglie la traversa all’80°, mentre, nel recupero rovente, Latki finalizza il contropiede vincente e segna il 2-0 prima del triplice fischio. Festa bluceleste, che conquista il derby e torna alla vittoria dopo 4 pareggi di fila.

RANATE – CALCIO LECCO 0-2

(Primo tempo 0-0)

Marcatori: Zambataro (L), Latki (L)

RENATE (4-3-3) Furlanetto; Angeli, Silva, Possenti, Colombini (dall’85° Simonetti); Nelli (dal 73° Anastasia), Baldassin, Squizzato; Marano (dall’85° Artistico), Saporetti (dal 58° Sorrentino), Malotti. Allenatore: Andrea Dossena

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici, Zuccon (dall’88° Ardizzone), Ilari (dall’80° Latki), Lepore (dal 65° Galli), Zambataro; Bunino (dal 46° Buso), Mangni (dal 65° Pinzauti). Allenatore: Luciano Foschi