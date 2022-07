LECCO – Il mondo della Calcio Lecco 1912 è in lutto per la scomparsa di Francesco Duzioni, ex centrocampista e capitano del Lecco anche in Serie A. Nato a Verdello, in bergamasca, nel 1929, Duzioni legò la sua carriera quasi esclusivamente ai blucelesti.

Arrivò all’ombra del Resegone nel 1953 e vi rimase per undici stagioni consecutive, esordendo in Serie C e diventando presto titolare nel ruolo di mediano sinistro. Nel 1957 fu protagonista della promozione in Serie B e nel 1960, da capitano, della storica avventura in Serie A.

Indossò la maglia del Lecco fino al 1964 giocando 357 partite, con un record di 250 gare consecutive.