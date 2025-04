CALCIO: IL LECCO PIEGA L’ALBINOLEFFE E SI AVVICINA ALLA SALVEZZA

LECCO – Terzultima giornata di campionato al Rigamonti-Ceppi, dove un Lecco a caccia di punti salvezza ospita l’AlbinoLeffe, quarta della classe nel gruppo A di Lega Pro. Valente punta sulla difesa a tre, con Sipos e Galeandro, ex di turno, a guidare l’attacco. Stesso modulo anche per gli ospiti. 3000 gli spettatori sulle tribune dello stadio cittadino.

Parte subito forte la formazione lariana, con Galeandro che si vede parare da Marietta il primo tiro in porta di giornata. Al 6′ Sipos calcia malamente da ottima posizione dopo un bel suggerimento dalla fascia. Per la prima conclusione verso i pali di Furlan dobbiamo aspettare il quindicesimo, quando la palla sguscia a lato sugli sviluppi di una punizione. Da lì la partita va un po’ arenandosi, con pochi squilli soprattutto da palla inattiva. Al 45′ reti inviolate.

Nella ripresa i blucelesti ripartono alla grande, con Battistini che, di testa, spinge la palla in rete per il gol dell’1-0. Dopo un break di Frigerio non sfruttato, i bergamaschi sfiorano il pari con Barba, il cui tiro termina sopra la traversa. Gli ospiti alzano il ritmo e al 66′ trovano il pari con Borghini, che di testa buca la porta lariana. Sempre da corner l’AlbinoLeffe sfiora addirittura il raddoppio, con il tiro di Parlati che esce di un nulla. Ma il Lecco c’è eccome e, al 75′, rimette la testa avanti: Frigerio, in un momento di stagione ottimale, trova la zampata giusta sull’azione intrapresa da Sipos e segna il 2-1. Nel finale di fuoco gli ospiti non affondano, anzi, sono i lecchesi a sfiorare il tris in pieno recupero con Grassini. Il triplice fischio decreta i tre punti per il Lecco, che tornano alla vittoria e respirano aria di salvezza, anche se per la matematica manca ancora un punto.

CALCIO LECCO – ALBINOLEFFE 2-1

Primo tempo 0-0

Marcatori: Battistini (L), Borghini (A), Frigerio (L)

LECCO (3-5-2): Furlan; Martic, Battistini, Kritta; Di Dio, Frigerio (44′ st Anderson), Zanellato (35′ st Mendoza), Marino (35′ st Di Gesù), Cavallini (26′ st Grasini); Galeandro (26′ st Kristoffersen), Sipos. All. Federico Valente

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Baroni, Potop, Borghini; Barba (14′ st Munari), Agostinelli (39′ st Zanini), Fossati, Parlati, Ambrosini (31 st Mustachio); Longo, Zoma. All.: Giovanni Lopez

ARBITRO: Peletti di Crema

G.G.