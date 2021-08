LECCO – Arriva dal Monza il nuovo acquisto del patron Di Nunno. Vestirà infatti bluceleste il centrocampista centrale Alessandro Di Munno.

Mediano classe 2000, il nuovo acquisto della Calcio Lecco è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Sampdoria, Como e Monza per poi proseguire la carriera tra Caronnese, Vis Pesaro e Pro Sesto dove ha fatto esperienza in Serie C collezionando 25 presenze e 1 gol.