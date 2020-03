LECCO – Sono quattro le gare di campionato da recuperare per la Calcio Lecco – e la Serie C – saltate a causa dell’emergenza Coronavirus. I blucelesti torneranno in campo martedì 10 marzo alle 20.45 al Rigamonti Ceppi per la sfida contro la Pro Patria, in anticipo sull’11 marzo, giornata scelta per la 8ª di ritorno.

Il mercoledì successivo, 18 marzo, i lariani incontreranno la Pianese in trasferta alle 15, mercoledì 1 aprile sarà la volta di Lecco-Albino Leffe, in città alle 20.45.

Per mantenere la regolarità del campionato la Lega Pro ha deciso infine di rinviare l’11ª giornata di ritorno, che si recupererà in coda alle date già indicate. Nello specifico, Juventus U23-Lecco si giocherà martedì 14 aprile alle 20.45.

Nel mezzo ai turni di recupero infrasettimanali si giocheranno come da calendario regolare i match contro il Como, in casa domenica 15 marzo, Lecco-Carrarese del 22 marzo, e Renate-Lecco del 25 marzo (alle 20.45 a Meda).