LECCO – Riprende il campionato di Serie C dopo la pausa natalizia, ma soprattutto dopo lo sciopero del 22 dicembre, giornata che si recupererà il 22 gennaio contro l’Arezzo alle 18.30. Avversario di turno domani è la Pro Vercelli allenata da Alberto Gilardino, un avversario contro il quale i blucelesti riuscirono a imporsi per 2-0 all’andata grazie alle reti di Moleri e Chinellato. Le due squadre sono divise da soli 4 punti in classifica e una vittoria è fondamentale per il proseguo di entrambe.

Mister D’Agostino presenta così la sfida:

Una partita importante come tutte del resto. L’abbiamo preparata nel migliore dei modi e non vediamo l’ora perché è passato quasi un mese dall’ultimo match contro la Pistoiese. Abbiamo fatto un carico importante sia di forza che di aerobico per il giro di boa. Sono state settimane importanti di allenamento e la squadra giustamente l’ho vista anche stanca, ma è tutta benzina per il girone di ritorno.

Mercato? Ho la mia squadra a disposizione, ho massima fiducia nella società, nel presidente, nei direttori e siamo sereni. Non dobbiamo sbagliare gli acquisti, perché ho chiesto soprattutto giocatori fisici, che abbiano nei muscoli un po’ di chili e centimetri per avere più struttura. Chi verrà dovrà adattarsi a questo bellissimo gruppo, perché abbiamo costruito una bella famiglia e quindi anche caratterialmente dovranno essere pronti.

La Pro Vercelli ha quattro punti più di noi, giocano a ritmi altissimi fino al novantesimo, anche se è la prima dopo un mese di pausa. Dovremo essere lucidi negli ultimi trenta metri perché possiamo fare veramente male e proporre il nostro gioco.

Ecco i convocati: