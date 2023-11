CALCIO: IL LECCO SFIDA LO SPEZIA PER CERCARE I PRIMI PUNTI IN CASA

LECCO – Torna in campo domani alle 18:30 la Calcio Lecco, nel recupero della seconda giornata d’andata, con lo Spezia del traballante Massimiliano Alvini (il tecnico è a rischio esonero). Un occasione importante per cogliere i primi punti sul terreno amico, visto che nelle precedenti uscite i blucelesti non hanno ottenuto nemmeno un pari davanti ai propri sostenitori: 3-4 con il Catanzaro sul campo neutro di Padova, 0-2 con il Brescia, l’1-2 con la Feralpisalò e infine lo 0-2 maturato con l’Ascoli.

Sarà la volta buona con i liguri della punta di Chiuso Salvatore Elia, attualmente posizionata sul terzultimo gradino della classifica a quota otto punti a braccetto con l’aquila del Resegone? Naturalmente se lo augura anche l’allenatore Emiliano Bonazzoli: “Non penso che lo Spezia venga a chiudersi e ripartire – dice -. Dovremo essere bravi noi a capire quale atteggiamento mettere in campo. Ho letto che hanno dei problemi di squadra e societari, dovremo essere intelligenti ad approfittarne e fare contenti i nostri tifosi”.

Rispetto ai vittoriosi impegni di Pisa e Palermo e al buon pari di Reggio Emilia, confermerà in blocco la formazione o ci saranno delle modifiche? “A livello d’organico non ci saranno grandi cambiamenti come logico che sia, deciderò domattina. Per quanto riguarda i convocati, dovremo fare a meno di Di Stefano per l’ormai nota ferita al piede, mentre torna disponibile Tenkorang dopo l’influenza”.

Novakovich non segna? “Forse gli manca il gol, ma per ora non lo sta facendo vedere, l’importante è che si vinca, non conta chi la butta dentro. A Palermo ad esempio è stato decisivo nelle reti, è uno a cui piace smarcarsi sulle fasce laterali e svariare in aiuto dei compagni. Vero, lui calcisticamente mi assomiglia, le qualità sono abbastanza simili, è molto fisico e fa valere la sua struttura”.

Tutti in rampa di lancio allora. Il successo davanti alla curva nord, il covo del tifo organizzato, manca da troppo tempo (oltre quattro mesi), anche se fu gloria vera considerando che il 18 giugno 2023 il Lecco, regolando 3-1 il Foggia, si riprese la B a distanza di 50 anni.

Arbitrerà l’incontro Monaldi di Macerata, assistenti Di Monte di Chieti e Ricci di Firenze, quarto uomo Delrio di Reggio Emilia, Var Paterna di Teramo, Avar Meraviglia di Pistoia.

Alessandro Montanelli