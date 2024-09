CALCIO: IL LECCO SFIORA LA VITTORIA, MA L’EX PETROVIC PAREGGIA NEL RECUPERO

PADOVA – C’è ancora lo stadio Euganeo di Padova nel destino della Calcio Lecco, che, nella seconda giornata di campionato, si ritrova da ospite in quello che, per l’inizio dell’anno passato, è stato il provvisorio stadio di casa. Avversario di giornata il Trento. Circa 650 gli spettatori sugli spalti, con una buona compagine di supporters lariani.

Il primo squillo è dei trentini, con Furlan che fa facile preda di un colpo di testa avversario. Sempre i padroni di casa più pimpanti, con la duplice occasione per Anastasia: prima salta Furlan ma si allunga troppo la palla, poi, scappato alla difesa, vede ribattere il suo tiro dall’estremo difensore ospite.

Al 14′ sono i blucelesti, però, a passare in vantaggio: Marrone, da corner, stacca bene e porta in vantaggio il Lecco. Il Trento non demorde e arriva ancora al tiro con Anastasia e Peralta, con Furlan sempre attento. Al 34′ Beghetto ci prova da calcio di punizione e per poco non beffa il portiere avversario con un tiro velenoso. Allo scadere, altra grande chance per Anastasia, che fallisce clamorosamente il tap-in da pochi passi dalla linea di porta.

La ripresa si apre con il brivido creato da un colpo di testa di Vitturini, di poco alto. Risponde Ilari, ma il suo diagonale è respinto da Tommasi. Dall’altra parte attento Furlan sul tiro di Peralta al 60′.

Nel finale Trento all’arrembaggio, ma Furlan vola sul bolide da lontano di Rada. All’85’ match point per Gunduz, che si vede respingere il primo tentativo da Tommasi, per poi calciare sulla traversa nel secondo. Ma quando tutto sembra portare verso i tre punti, ecco la beffa: Petrovic, ex di turno, appoggia in porta un pallone vagante nell’area piccola. 1-1 meritato dei trentini e blucelesti a casa con un punto.

TRENTO-CALCIO LECCO 1-1

Marrone (L), Petrovic (T)

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Lepore (dal 47′ s.t. Louakima), Battistini, Marrone, Beghetto; Frigerio, Galli (dal 33′ s.t. Gunduz), Ilari; Di Gesù (dal 15′ s.t. Dore); Sipos (dal 33′ s.t. Rocco), Galeandro (dal 15′ s.t. Tordini). All.Baldini

TRENTO (4-3-3) Tommasi; Frosinini, Trainotti, Cappelletti (dal 35′ s.t. Fini), Bernardi (dal 1′ s.t. Vitturini); Aucelli (dal 27′ s.t. Vallarelli), Rada, Giannotti; Anastasia (dal 15′ s.t. Ghillani), Petrovic, Peralta (dal 27′ s.t. Disanto). All. Tabbiani.