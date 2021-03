NOVARA – S’interrompe sul campo di un’avversaria non certo di livello (per la classifica, fino a oggi) la bella “striscia” di risultati positivi del Lecco di D’Agostino, che a Novara incassa una sconfitta pesante per le ambizioni più elevate dei blucelesti viste le contemporanee vittorie della capolista Como (1-0 sulla pro Sesto) e della Pro Vercelli in quel di Pistoia.

In Piemonte finisce 3-0 per i padroni di casa dopo che la prima frazione di gioco si era conclusa già su un eloquente doppio vantaggio.

La cronaca. Le cose si mettono subito male, perché al 5′ dopo la punizione di Lanini che impegna Pissardo a deviare in angolo, Migliorini trova il gol dell’1-0 in girata dentro l’area.

Al 16′ Cross di Azzi per Capogna che di testa non mette paura a Lanni. Al 25′ cross da sinistra di Mangni ancora per la testa di Capogna, conclusione di nuovo troppo debole per impensierire il portiere avversario. Al 36′ occasionissima per il Lecco dagli sviluppi di una punizione calciata da Iocolano: pallone che arriva sui piedi di Capogna ma prima la respinta del portiere, poi quella di una gamba piemontese impediscono all’attaccante bluceleste di trovare la rete. Che invece viene segnata dal Novara al 47′: è Zunno a inventare un tiro dal limite dell’area per il raddoppio che “raggela” il Lecco proprio allo scadere del primo tempo.