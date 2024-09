CALCIO: IL LECCO SI BUTTA VIA. DA 0-2 A 3-2 CONTRO LA PRO VERCELLI

VERCELLI – Trasferta delicata per la Calcio Lecco di miter Baldini, in campo nell’anticipo di Lega Pro contro la Pro Vercelli. Quasi 400 i supporter blucelesti, accorsi, come sempre, in massa per dare man forte ai propri beniamini.

Parte forte il Lecco, che dopo 15 minuti è già in vantaggio: tiro preciso di Galeandro e lariani avanti. Passano solo sei giri d’orologio e i blucelesti trovano addirittura la via del raddoppio: cross di Galeandro e guizzo vincente di Sipos che vale il 2-0. Ma i padroni di casa trovano la forza di reagire e al 36′ Comi penetra nella difesa ospite e fulmina Furlan. Sul finire di tempo la situazione torna in parità: tiro imparabile dalla distanza di Iotti e 2-2 all’intervallo.

Nella ripresa la Pro Vercelli è più pericolosa e al 73′ ribalta definitivamente il punteggio: a punire il Lecco è proprio l’ex Bunino, che, su calcio di rigore da lui guadagnato, realizza la rete del 3-2. Nel finale i piemontesi chiudono in 10, ma i blucelesti non ne approffittano e chiudono con zero punti in cascina. Da 0-2 a 3-2, ma questa volta è il Lecco ad uscire sconfitto.

PRO VERCELLI – CALCIO LECCO 3-2

Primo tempo 2-2

LECCO (4-3-3) Furlan; Stanga (dall’83’ Louakima), Celjak, Battistini, Kritta (dal 75′ Mendoza); Galli, Ilari, Dore (dal 58′ Gunduz); Galeandro (dal 75′ Tordini), Sipos (dal 58′ Zuberek), Beghetto All.: Baldini

PRO VERCELLI (3-5-2): Rizzo; Clemente, De Marino, Marchetti; Vigiani (dall’86’ Coppola), Iotti, Louati, Rutigliano (dal 71′ Sow), Carosso (dal 71′ Pino); Bunino (dall’86 Iezzi), Comi. All.: Cannavaro