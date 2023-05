ANCONA – Comincia da Ancona l’attesissima fase nazionale dei playoff per la Serie B della Calcio Lecco 1912, davanti a oltre 5mila tifosi, di cui poco più di un centinaio lecchesi. Foschi si affida al tandem offensivo Buso-Pinzauti, con il centrocampo a cinque formato da Giudici, Zuccon, Galli, Ilari e Lepore. Trio di difesa con Celjak, Battistini e Bianconi davanti a Melgrati. 3-4-1-2 per Donadel, con Melchiorri e Spagnoli terminali d’attacco.

Partono fortissimo i lariani: al 3° minuto Pinzauti scappa sulla destra e mette al centro un buon traversone, ma Ilari e Buso non riescono a sfondare la difesa di casa nella mischia in area. Tre giri d’orologio più tardi il Lecco è ancora nell’area marchigiana, con l’ex di turno Perucchini che è bravissimo nell’uscita bassa su Zuccon. All’8° Galli porta palla fino al limite dell’area e fa partire un sinistro insidiosissimo, respinto in corner dal portiere: sugli sviluppi, ci prova ancora Galli di testa, ma l’estremo difensore dell’Ancona è in stato di grazia e sventa la quarta occasione bluceleste in meno di dieci minuti.

Il Lecco continua a premere e a creare occasioni. Al 12° punizione dalla tre quarti e colpo di testa preciso di Celjak, parato dall’ennesima prodezza di Perucchini. L’Ancona si affaccia nell’area bluceleste per la prima volta al 20°, con Melchiorri e Spagnoli che provano a infilare la difesa ospite, ma senza successo. Al 23° pericoloso Paolucci, che si inserisce sulla sinistra e calcia di esterno: bravo Melgrati a farsi trovare pronto per respingere la sfera.

Al 27° passa in vantaggio il Lecco: punizione dalla tre quarti di campo respinta della difesa marchigiana, Ilari di testa rimette in mezzo la palla vagante e Celjak, lasciato colpevolmente solo in area piccola, non può sbagliare. Dopo il vantaggio i lariani abbassano il ritmo e l’Ancona alza il baricentro. Al 42° Martina scappa sulla sinistra e crossa al centro per Moretti, che colpisce male da pochi passi calciando la palla sull’incrocio dei pali. Sono i legni a tenere il Lecco in vantaggio: un minuto dopo Basso calcia dal limite e la palla, dopo la deviazione decisiva del portiere bluceleste, sbatte sul palo. Termina così la prima frazione, con il Lecco decisamente meglio fino al gol del vantaggio, quando è poi salito in cattedra l’Ancona.

La ripresa inizia con le squadre che non si trattengono. Al 47° Zuccon cerca il diagonale vincente dalla destra, ma Perucchini fa buona guardia. Il duello si ripete al 56°, con Zuccon che calcia col sinistro e Perucchini che para in angolo. Sugli sviluppi del corner Giudici sfiora il gol dell’anno con un destro al volo dai trenta metri che, dopo la provvidenziale deviazione del portiere marchigiano, si infrange sull’incrocio dei pali.

Al 75° gli sforzi del Lecco vengono premiati: Ilari porta palla e serve Buso, che si accentra e calcia col destro; deviazione decisiva di De Santis e Ancona bucato per la seconda volta. All’83° i padroni di casa accorciano le distanze con Prezioso, bravo a ribadire in rete un pallone vagante in area dopo che Melgrati si era superato per respingere un primo tentativo.

Al 90° Prezioso cerca la doppietta con una punizione invitante dal limite, ma il pallone si spegne contro la barriera. Nel recupero il forcing di casa paga e il muro lecchese crolla: Prezioso serve Di Massimo, che penetra in area e trova la pronta parata di Melgrati, ma, ancora una volta, sulla respinta arriva prima Petrella, che pareggia i conti e rimanda il verdetto alla gara di ritorno.

ANCONA – LECCO 2-2 (Primo tempo 0-1)

Marcatori: Celjak (L), Buso (L), Prezioso (A), Petrella (A)

ANCONA (3-4-1-2): Perucchini; Barnabà, Mondonico (dal 77° Camigliano), Brogni; Mezzoni (dal 62° Petrella), Paolucci, Basso, Martina (dal 72° Prezioso); Moretti (dal 72° De Santis); Melchiorri (dal 46° Di Massimo), Spagnoli. All: Donadel

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi (dal 65° Stanga); Giudici (dal 77° Tordini), Zuccon, Galli (dal 62° Latki), Ilari, Lepore; Buso (dal 77° Zambataro), Pinzauti (dal 65° Bunino). All: Foschi

ARBITRO: Centi di Terni