COSENZA – Ancora a caccia della prima vittoria stagionale la Calcio Lecco di Luciano Foschi, il quale, nel pomeriggio di Cosenza, si gioca molto tenendo conto delle voci che lo vedono lontano dalla panchina bluceleste in caso di sconfitta. Il tecnico lariano si affida a Buso e Novakovich davanti, mentre dall’altra parte il Cosenza fa affidamento al trio Marras, Tutino e Mazzocchi alle spalle di Forte.

Pronti via ed è doccia gelata per il Lecco: al 4′ Forte trova l’angolo giusto e dal limite dell’area batte Saracco con un destro imparabile. Gli ospiti faticano a rispondere e si avvicino nell’area avversaria solo al 16′, col debole tiro di Novakovich. Due minuti più tardi bell’azione dei calabresi, con Marras che serve Praszelik, il cui mancino sfiora il montante. Ma il raddoppio arriva poco dopo grazie allo stesso Marras, abile a punire con uno splendido tiro al volo un’inattenta difesa bluceleste.

È Buso che prova a scuotere i blucelesti: serpentina e tiro col sinistro, ma palla sull’esterno della rete. Al 33′ ancora Marras semina il panico e cerca la doppietta personale, trovando però la pronta risposta del portiere lecchese. Poche emozioni negli ultimi minuti, si va negli spogliatoi con il Cosenza in pieno controllo del pallone e della gara.

Foschi inserisce Tordini e Lemmens, ma l’inizio della ripresa sembra il replay del primo tempo: passano 5 minuti e Forte, ancora da fuori area, trova il gol del 3-0 che taglia le gambe al Lecco. Nonostante il netto svantaggio, i lariani ci provano con Guglielmotti, il cui tiro termina alto di poco. Al 57′ il Cosenza sfiora il poker: due traverse in un’azione, la prima di Tutino, la seconda di Calò, salvano i lariani dal pesante passivo.

Al 71′ il neoentrato Canotto cerca la conclusione dal limite, ma il tiro è debole e Saracco para agevolmente. Cinque giri d’orologio più tardi, Tutino insacca per la quarta volta, ma l’assistente ferma tutto: fuorigioco. Il Cosenza gestisce il pallone senza affondare e, dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio. Crolla il Lecco, Foschi a rischio esonero.

COSENZA – LECCO 3-0

(Primo tempo 2-0)

Marcatori: Forte (C), Marras (C), Forte (C)

LECCO (3-5-2): Saracco; Celjak (dal 46′ Lemmens), Battistini, Caporale, Gugliemotti (dal 58′ Crociata), Degli Innocenti (dal 46′ Tordini), Ionita, Sersanti (dal 73′ Giudici); Lepore; Buso (dal 63′ Eusepi), Novakovich. All.: Luciano Foschi

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Cimino (dall’81’ Rispoli), Meroni, Venturi, D’Orazio (dal 63′ Fontanarosa); Praszalik (dal 62′ Voca), Calò; Marras, Tutino, Mazzocchi (dal 62′ Canotto); Forte (dal 68′ Florenzi). All.: Fabio Caserta.

ARBITRO: Davide Ghersini della sezione di Genova