LECCO – Calcio Lecco 1912 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Scapuzzi. Il club ringrazia il giocatore e augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

32 anni, attaccante esterno, Scapuzzi era passato al Lecco nell’estate 2022 dopo una lunga esperienza alla Pro Sesto.