CALCIO: IL LECCO TOCCA IL FONDO A LUMEZZANE. 4-0 TRA I FISCHI

LUMEZZANE – Trasferta nel bresciano per la Calcio Lecco, impegnata a Lumezzane nella 22ª giornata di Serie C. Mister Volpe aveva annunciato cinque recuperi dall’infermeria, ma due forfait dell’ultima ora (Fall e Dore) hanno ridotto a 23 i convocati per il match. 3-5-2 per i blucelesti, con Sipos e Galeandro nel tendem offensivo. Dall’altra parte Lumezzane in campo con il 4-2-3-1: tra i titolari anche l’ex di turno Tenkorang.

L’inizio di gara è favorevole al Lecco, subito proiettato in avanti. I primi tentativi sono di Galeandro, il cui colpo di testa non centra la porta, e Kritta, con un tiro alto. Il Lumezzane si fa vedere per la prima volta dalle parti di Furlan al 25′, con il buon tentativo di Iori respinto dal portiere ospite. Al 32′ solo la traversa nega a Marino il primo gol in maglia bluceleste. Passano cinque minuti e il Lumezzane passa in vantaggio: Pannitteri calcia dal limite e, complice anche una deviazione, trova la rete dell’1-0.

La ripresa si apre con i lariani più arrembanti, alla caccia del pari. Al 64′ Di Gesù trova Galeandro, che però fallisce sul più bello. Due giri d’orologio più tardi, Monachello e Tenkorang si divorano il 2-0 davanti a Furlan. Lo stesso Monachello, però, si rifà con una doppietta nel giro di 600 secondi: due tap-in vincenti valgono il secondo e il terzo gol del Lumezzane, che al 75′ ha la partita in ghiaccio. Il Lecco e al tappeto e, dopo un errore di Di Dio, Ferro a porta vuota mette in rete il pallone del poker.

Notte profonda per il Lecco, che esce dal campo tra i fischi dei suoi sostenitori.

LUMEZZANE – CALCIO LECCO 4-0

Primo tempo 1-0

Marcatori: Pannitteri (LU), Monachello (LU), Monachello (LU), Ferro (LU)

LECCO (3-5-2): Furlan; Polito (dal 13′ s.t. Beghetto), Martic, Stanga; Grassini (dal 32′ s.t. DI Dio), Marino, Galli (dal 13′ s.t. Di Gesù), Ionita (dal 32′ s.t. Frigerio), Kritta; Sipos, Galeandro (dal 23′ s.t. Zuberek). All.: Volpe

LUMEZZANE (4-2-3-1): Filigheddu; Deratti, Dalmazzi, Pogliano (dal 44′ s.t. Pittino), Moscati; Tenkorang (dal 36′ s.t. D’Agostino), Taugourdeau; Pannitteri (dal 32′ s.t. Ferro), Scanzi, Iori (dal 36′ s.t Baldini); Monachello (dal 32′ s.t. Corti) All.: Franzini

ARBITRO: Pasculli di Como