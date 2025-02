CALCIO: IL LECCO TORNA ALLA VITTORIA. 2-1 SULLA PRO VERCELLI

LECCO – Esordio di mister Valente sulla panchina della Calcio Lecco, che nella 26ª giornata di Serie C ospita la Pro Vercelli in uno scottante scontro diretto da zona playout. Sene, Sipos e Galeandro formano il primo tridente messo in campo dal nuovo tecnico bluceleste nel 3-4-3 di partenza. 3-5-2 invece per i piemontesi. Al Rigamonti-Ceppi 2530 spettatori.

Iniziano meglio gli ospiti, subito pericolosi con la punizione alta di Emmanuello e con il colpo di testa fuori misura di Clemente. Col passare dei minuti i blucelesti prendono campo e, dopo una serie di corner, al 25′ passano in vantaggio: cross di Kritta, brutta uscita di Rizzo e deviazione sfortunata nella propria porta di De Marino, che regala il vantaggio ai padroni di casa. La reazione dei vercellesi è blanda e solo al 44′ arriva il colpo di testa di Safia, centrale. Sul finale buona occasione per Ferrini, che di testa da ottima posizione non trova lo specchio della porta.

Dopo 600 secondi della ripresa i blucelesti raddoppiano: combinazione tra Marino e Sene, palla che arriva sui piedi di Sipos che, da centro area, batte Rizzo per il 2-0. A scuotere gli ospiti ci pensano i cambi: azione che si sviluppa sulla sinistra, sponda di Comi per Rutigliano che, appena entrato, scaraventa il pallone sotto la traversa riaprendo la gara al 63′. La Pro ci crede, ma la difesa bluceleste regge gli affondi avversari. Il tempo scorre e, dopo sette minuti di recupero e una bella parata di Furlan sul tentativo di testa di Comi, arriva il triplice fischio: boccata d’ossigeno per il Lecco, che trova una vittoria di fondamentale importanza.

CALCIO LECCO – PRO VERCELLI 2-1

Primo tempo: 1-0

Marcatori: Autogol (L), Sipos (L), Rutigliano (P)

LECCO (3-4-3): Furlan; Martic, Marrone, Ferrini; Grassini, Frigerio, Marino (41′ st Di Gesù), Kritta; Sene (41′ st Cavallini), Sipos, Galeandro (29′ st Di Dio). All.: Valente.

PRO VERCELLI (3-5-2): Rizzo; Clemente, Marchetti, De Marino (17′ st Anton); Pino (40′ st Romairone), Antolini (17′ st Rutigliano), Emmanuello (33′ st Schenetti), Iotti, Vigiani; Siafa (17′ st Coppola), Comi. All.: Banchini.