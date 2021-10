LECCO – Trasferta a Crema per il Lecco di Zironelli, in cerca del riscatto dopo la sconfitta per 3-2 contro Renate di giovedì sera.

“Un risultato arrivato in questo modo è duro da digerire – ha ammesso il mister – ma se i tempi finissero al 40esimo minuto avremmo 27 punti su 30 e saremmo in testa alla classifica”.

Minuti di blackout che i blucelesti non potranno permettersi affrontando una Pergolettese insidiosa: “Loro hanno giocatori importanti – prosegue Zironelli -, servirà restare concentrati ed eliminare le sbavature”.

A Crema il Lecco ci arriva senza Purro, Sperandeo, Tordini e, ultimo ad entrare in infermeria, Giudici.