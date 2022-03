LECCO – Il Lecco scende in campo a Verona per fare il risultato e tenere a distanza gli avversari. La Virtus non ha fatto un campionato soddisfacente ma che ha molta qualità, i blucelesti dunque dovranno puntare sulla corsa e lasciare che gli avversari si sfoghino nella prima ora.

Le voci sulla vendita della società non preoccupano Luciano De Paola, il mister mostra tranquillità anche sulla difesa a mezzo servizio. Al posto dei titolari giocheranno Nesta, adattato nel ruolo di Celjak, e uno tra Sparandeo e Enrici per sostituire Capoferri. A centrocampo titolare Vasic, davanti la scelta ricade su Nepi, con Buso e Petrovic pronti a farsi trovare pronti a gara in corso.