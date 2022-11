LECCO – I Primi Calci 2014 sono stati impegnati in un raggruppamento a Molteno con la Polisportiva San Giorgio e l’ARS Rovagnate. I bambini hanno disputato delle buone gare e ottenuto dei buoni risultati con due vittorie su un totale di quattro tempi/partite. Permangono tuttora della criticità sulle quali bisogna apportare dei cambiamenti come la protezione palla, le coperture in fase difensiva e i tiri in porta sui quali gli allenatori Nando Napolitano, Massimo Mauri e Antonio Pane stanno lavorando.

La seconda squadra dei Primi calci 2014 è stata impegnata in un raggruppamento con Manara e Monte Marenzo. Due squadre molto difficili e ben organizzate, con giocatori forti fisicamente e tecnicamente. I bambini dell’Aurora San Francesco si sono trovati subito in difficoltà, perdendo entrambe le partite. I ragazzi biancorossi si sono impegnati ma devono ancora migliorare sia tatticamente sia a livello di concentrazione e di lavoro di squadra.

I Pulcini puri 2013 hanno disputato la partita casalinga contro gli Oratori Lecco Alta una formazione di pari livello con i bambini dell’Aurora San Francesco. Nel primo tempo 1-1, secondo 0-2 per la Lecco Alta mentre nel terzo tempo 2-0 per l’Aurora. “Aldilà del risultato positivo – ha commentato mister Vittorio Mazzoleni – c’è tanto da lavorare ancora e tanta concentrazione e attenzione in particolare in chi sta in panchina. La panchina non deve essere considerata né una punizione né momento di svago ma deve essere di aiuto per comprendere meglio il gioco nostro e degli avversari”.

I Pulcini 2012 e 2013 hanno giocato la partita in casa con Academy Valle San Martino. Nel primo tempo la gara si è conclusa a reti inviolate con occasioni per entrambe le squadre. Nel secondo e terzo tempo i bambini dell’Aurora San Francesco hanno espresso un buon gioco dimostrando superiorità tecnica e miglior organizzazione rispetto agli avversari. Questo ha permesso di vincere con diversi gol di scarto.

Gli Esordienti 2010 dopo un buon inizio di campionato sono incorso nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Calcio Lecco 1912. Niente da fare contro la BrianzaOlginatese, campo spettacolare e divario tecnico e fisico evidente. “La partita è stata senza storia – ha commentato mister Michele Mazzoleni – ma portiamo a casa esperienza e il cuore che i nostri ragazzi sempre ci mettono. Rimane un gruppo bello, sano e dai valori importanti. Ci riscattereno nelle prossime gare”.