LECCO – Chiamata al successo dopo tre partite senza vittoria, la Calcio Lecco 1912 ospita al Rigamonti Ceppi il Piacenza, nella 14ª giornata di campionato.

CRONACA

Il primo squillo è bluceleste, con Buso che si accentra e calcia col sinistro, ma la traiettoria è centrale e non impensierisce Rinaldi. Gli ospiti rispondono presente e al 7° minuto trovano la via del vantaggio grazie a Morra, bravo a trovare l’angolo giusto dal limite dell’area. Lo stesso Morra illumina anche l’azione che al 22° fa sfiorare il raddoppio al Piacenza, ma Melgrati in uscita è bravissimo a intervenire su Rosetti. Al 30° il Lecco rialza il baricentro: cross di Zambataro e stacco di testa di Giudici, con Rinaldi che fa buona guardia. È sempre il portiere piacentino a compiere un doppio miracolo poco più tardi, prima sul tiro dalla distanza di Giudici e poi sulla ribattuta a botta sicura di Buso. La sfida Giudici – Rinaldi prosegue anche al 40°, quando l’estremo difensore ospite dice ancora di no al tentativo del giocatore bluceleste. Il Lecco spinge e al 42° trova il meritato pareggio da calcio d’angolo: palla in mezzo di Maldonado e stacco perfetto di Ilari che, complice anche una deviazione avversaria, pareggia i conti.

Nella ripresa più aggressivi i lariani, che dopo 10 minuti completano la rimonta: Suljic atterra Buso in area e lo stesso attaccante dal dischetto calcia centrale battendo Rinaldi per la seconda volta. Al 74° la traversa di Melgrati trema sul colpo di testa a botta sicura di Conti, ma 3 minuti più tardi i lecchesi chiudono il match con la doppietta personale di Ilari che vale il 3-1 finale.

CALCIO LECCO 1912 – PIACENZA 3-1 (Primo tempo 1-1)

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Pecorini, Enrici; Zambataro, Maldonado (dal 26′ s.t. Lakti), Zuccon, Ilari, Giudici (dal 36′ s.t. Lepore); Pinzauti (dal 36′ s.t. Mangni) Buso (dal 30′ s.t. Galli). All. Foschi.

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Nava, Cosenza, Masetti; Munari (dal 34′ s.t. Lamesta), Palazzolo (dal 7′ s.t. Capoferri), Persia, Suljic (dal 34′ s.t. Nelli), Gonzi; Rossetti (dal 24′ s.t. Conti), Morra. All. Scazzola.