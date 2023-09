LECCO – Sarà Piazza Garibaldi ad ospitare la presentazione della prima squadra della Calcio Lecco, che andrà in scena venerdì 8 settembre alle 18. Oltre ai calciatori, davanti a tifosi e sportivi anche lo staff tecnico e quello medico, che arriveranno a bordo del nuovo pullman avveniristico.

Un altro evento programmato in ritardo rispetto al solito, conseguenza della frenetica estate che ha fatto slittare l’inizio della stagione sul campo e non solo per i blucelesti, chiamati ora a recuperare le settimane perse nell’infinito mare delle cause legali.

La serata sarà anche l’occasione per mostrare sul palco le nuove maglie.